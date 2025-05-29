Олега Майами пытались сжечь на «Доме-2»

Виктория Боня и Николай Должанский стали гостями свежего выпуска шоу «Токсики». На проекте они вспомнили былые времена и поговорили о других участниках «Дома-2». Так, Должанский, например, вспомнил в шуточной манере про Олега Майами.

Николай вышел перед другими гостями шоу и зачитал с листка небольшую историю про бывшего участника телепроекта, а ныне известного певца в российском шоу-бизнесе. Должанский заявил, что Майами пытались сжечь на лобном месте, но тот все время ускользал из рук преследователей.

«Единственный человек, которого пытались сжечь на лобном месте, но не смогли поймать, поскольку он весь был в масле», — рассказал шоумен.

Ранее сообщалось, что Олег Майами попытался поцеловать Нюшу. Артисты принимают участие в шоу «Сокровища императора». Разведенная певица, судя по всему, была не против.