Минюст поставил точку в вопросе признания Урганта и Пугачевой иноагентами

Оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами в настоящее время нет. Об этом заявил заместитель главы Минюста Олег Свириденко, передает ТАСС.

По его словам, ведомство не «работает без фактуры и видит, если человек живет в рамках правового поля».

«На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — сказал Свириденко.

Также он отметил, что включение лиц в реестр иноагентов осуществляется только при наличии подтвержденных фактов нарушения закона.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков обратился к главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть основания для признания Урганта иноагентом. Поводом к этому послужила информация о том, что телеведущий зарегистрировался на территории Франции в качестве индивидуального предпринимателя.