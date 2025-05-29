Володина пригрозила Гузеевой разоблачением

Астролог и экс-звезда шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина ответила на обвинения телеведущей и бывшей коллеги Ларисы Гузеевой. В беседе с «Блокнот Старс» она заявила, что ей тоже есть, что рассказать.

Ранее в интервью Гузеева обвинила Володину в предательстве. Телеведущая назвала астролога «шкурой» за то, что она покинула «Давай поженимся» в 2020 году из-за страха заразиться COVID-19. По словам Гузеевой, Володина тогда поступила некрасиво, бросив коллектив в сложный момент.

«Какая разница как я к этому отношусь? Я пять лет про этого человека ничего не слышала. Моя жизнь как шла до этого, так и будет дальше идти. Ко мне это все не имеет никакого отношения! Мне не обидно, а, скорее, странно. Но я хочу сказать, что у меня тоже есть что рассказать, если что. Но я, как вежливый человек, просто не вижу в этом смысла», — отреагировала на это астролог.

По мнению Володиной, обвинения Гузеевой в ее адрес идут от большой обиды.