Стало известно, кого накажут за инцидент с Киркоровым в Петербурге

Организаторам концерта Филиппа Киркорова и владельцам большого концертного зала «Октябрьский», где выступал известный певец, грозит штраф до 800 тыс. рублей, заявил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что во время выступления артиста в БКЦ в Петербурге вспыхнула пиротехника. Киркоров получил ожоги, в настоящее время находится в клинике, ему могут оформить инвалидность.

Если будет установлено, заметил юрист, что возгорание пиротехники произошло из-за нарушения обязательных требований к пожарной безопасности, то к административной ответственности могут привлечь как организаторов мероприятия, так и владельцев площадки.

«Штраф за такое правонарушение может достигать для юридических лиц 400 тыс. рублей. При этом, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло причинение даже легкого вреда здоровью человека, штраф уже составит от 700 тыс. до 800 тыс. рублей», — пояснил Хаминский.

По его словам, нет специального закона, который регулирует использование пиротехники в России. Тем не менее, подчеркнул он, есть обязательные требования, которые установлены правилами противопожарного режима в РФ.

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В частности, отметил руководитель центра, с 2021 года в помещениях разрешено запускать продукцию не выше 2-го класса, радиус зоны опасности которой не должен быть более 5 м.

Хаминский разъяснил, что такое использование пиротехники допустимо при организации мероприятий, на которых применяют специальные сценические, огненные эффекты и профессиональные пиротехнические изделия.