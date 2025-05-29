Вдовец Чернышев довел народ до слез на могиле Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. В траурный день семья собралась на кладбище, чтобы почтить память звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Старшие дети актрисы Анна и Майкл принесли на могилу роскошные букеты цветов. Они держались чуть в стороне, было видно, что наследникам Заворотнюк не по себе от пришедшей толпы блогеров и зевак. Младшая дочь Анастасии Мила держалась рядом с папой и бабушкой, девочка с грустью в глазах рассматривала цветы, что люди клали к портрету артистки.

И лишь безутешный вдовец Петр Чернышев не обращал внимание на то, что творится вокруг. Он, встав у могилы на колени, зажег лампадку, поправил букеты, подошел к кресту и на глазах у всех поцеловал его, после чего перекрестился, несколько секунд пристально смотрел на могилу, а потом отошел.

Момент, от которого у всех собравшихся навернулись слезы на глаза, снял на видео Андрей Флор. Кадры он разместил на своей странице в соцсети. Народ оставил десятки комментариев под видео, многие соболезнуют Чернышеву, отмечая его преданность жене.

"Больше всех жалко Петра, как он без нее?!"; "Смотрю это видео и плачу. Какая же сильная любовь"; "Очень жаль Петра. Видно, что любит и тоскует по Насти. Осунулся прям, за этот год. Но жить надо ради доченьки"; "Никогда не видела, чтобы мужчина так любил. Не могу сдержать слез, очень, очень жалко", — пишут поклонники Заворотнюк.

Напомним, Анастасия и Петр поженились 22 сентября 2008 года. Через 10 лет у пары родилась дочь Мила. А вскоре после радостного события Заворотнюк заболела. У актрисы выявили агрессивную форму рака мозга.