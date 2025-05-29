Шнур не сдержал обещание и матерился на концерте в Новосибирске

Наш внештатный корреспондент присутствовал на выступлении и зафиксировал, что в самом начале шоу лидер группы «Ленинград» произнёс нецензурные слова порядка 18 раз. Впрочем, исключительно в рамках исполнения песен, а не в речевых обращениях к публике. При этом в диалоге с залом Шнуров проявил сдержанность, поинтересовавшись у зрителей, хотят ли они услышать все композиции в оригинальной версии без цензуры. Новосибирская аудитория дала положительный ответ.

Концерты группы «Ленинград» в Новосибирске проходят с 29 по 31 мая, несмотря на многочисленные жалобы от общественных организаций и активистов, критикующих выступления за «нецензурщину», а также «пропаганду алкоголя и курения». Администрация Новосибирской области, в свою очередь, отказалась запрещать мероприятия, отметив, что организация концертов не входит в её компетенцию. Вместе с тем, в региональном правительстве уточнили, что на всех концертах действует возрастное ограничение 18+, а организаторы обязаны предоставить гарантийное письмо о соблюдении действующего законодательства.

«В зоне контроля билетов будет организована обязательная проверка паспортов с целью подтверждения возраста посетителей. Перед началом концерта артист подписывает гарантийное письмо, в котором обязуется соблюдать требования российского законодательства», — сообщили в департаменте информационной политики Новосибирской области.

Сам Сергей Шнуров ранее обещал мэрии Новосибирска воздерживаться от использования нецензурной лексики в публичных выступлениях. Однако уже на первом концерте это обещание не было выполнено.

Музыкант в комментариях по поводу критики со стороны общественности отметил, что зрители посещают концерты добровольно. «Взрослые люди приходят послушать взрослые песни. За свои собственные средства и в свободное от работы время. Многие посещают концерты всей семьей, если детям уже исполнилось 18 лет. Все происходит по обоюдному согласию», — подчеркнул Шнуров.

Стоит отметить, что тема сохранения русского языка и культуры в Новосибирске вызывает серьезный общественный резонанс. Так, 23 мая в городе прошёл III Всероссийский форум Всемирного Русского Народного Собора «Русский язык — основа национальной безопасности и суверенитета России». Особое внимание вызвало выступление известного писателя Василия Давидовича Ирзабекова, который критически высказался о предстоящих концертах Сергея Шнурова, охарактеризовав их как «провокационные и оскверняющие русский язык и культурные традиции».

После новосибирских концертов Шнуров планирует гастроли по городам Транссибирской магистрали. В ряде общественных кругов звучат призывы к отмене таких выступлений, мотивированные необходимостью защиты культурных и нравственных ценностей.