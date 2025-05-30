НЛО и плоская Земля: теории заговора от российских звезд

В мире шоу-бизнеса грань между творческой эксцентричностью и откровенной экзальтацией легко стирается. Особенно если артисту скучно, а микрофон — под рукой. В такие моменты некоторые звезды решают, что пора рассказать о своем внутреннем философе, космонавте и иногда — заговорщике. «Рамблер» собрал самые яркие примеры того, как далеко уводит некоторых знаменитостей фантазия или, быть может, откровения «свыше».

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Катя Лель и ее «‎дружба» с пришельцами

Певица Катя Лель давно и всерьез считает, что инопланетяне не просто существуют, но и проявляют к ней живейший интерес. В шоу «Кстати» она поведала, что в юности пережила контакт с пришельцами: небо озарилось зеленым светом, после чего у нее пропали три зуба. Позже она заявила, что это, оказывается, пришельцы так берут ДНК, как у нас берут мазок.

В 2023 году певица пошла дальше. В эфире шоу «‎Осторожно, Собчак» она сообщила, что пришельцы «защищают» ее от мужчин и не дают «растрачивать энергию» в преддверии выступлений. Подход заботливый, не поспоришь. Лель также утверждает, что получила от гуманоидов способности к целительству — хотя как это сочетается с регулярными визитами к стоматологу, она не уточняла.

Юрий Лоза: Плоская Земля и песня о куполе

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Юрий Лоза в последнее десятилетие превратился из народного исполнителя в борца с научной средой. Артист убежден, что Земля плоская и покрыта неким «куполом», через который нельзя пробиться. По его мнению, Луна — светильник, а НАСА — режиссеры большого обмана.

Лоза не просто высказывает сомнения в космических полетах. Он логично, на свой лад, объясняет: «Если Земля круглая, как же тогда реки текут?» Зрители шоу «Секрет на миллион» в этот момент, возможно, почувствовали, как их IQ тонко вибрирует.

Slava Marlow и теория лунковидной Вселенной

Артем Готлиб, известный как Slava Marlow, оказался не менее изобретателен. В подкасте Эльдара Джарахова он заявил, что Земля — плоская, полая и напоминает лунку. И не просто так, а потому что «за ледяной стеной есть другие миры». В соцсетях его теория быстро стала мемом — и даже нашлись те, кто начал рисовать карты этих загадочных «‎других миров».

Музыкант не настаивал на своей правоте, но уверенно дал понять, что официальной науке доверять не стоит. А вот лунковидности — вполне. Примечательно, что свою теорию он высказывал без тени иронии.

Как выглядят двойники звезд

Прохор Шаляпин и одержимость чипами

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Певец и завсегдатай светской хроники Прохор Шаляпин в пандемийные времена стал голосом антипрививочников. Он открыто заявлял, что COVID — это прикрытие для чипизации населения, и что за этим стоит глобальный заговор. Свою теорию он подкреплял «разоблачениями» в запрещенной сегодня соцсети Instagram и ссылками на «секретные источники», которые почему-то всегда были в Telegram.

Позже Шаляпин признался, что «задним числом» пожалел о некоторых своих словах. Но интернет, как известно, ничего не забывает — особенно когда артист утверждает, что под кожей после прививки «чешется и пульсирует».

Мария Шукшина: биополе под прицелом

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Актриса Мария Шукшина давно известна своей категорической позицией против массовой вакцинации. Однако ее риторика не ограничивается эпидемиологией. Шукшина уверена, что существует война на «тонком плане» — за души, тела и энергетические оболочки. Она ссылается на «ученых с альтернативным взглядом» и критикует СМИ за «зомбирование населения».

В ее личном блоге можно найти посты о «генетической трансформации» и том, как важно очищать чакры от «вирусных кодов». Кто-то считает это духовным поиском, а кто-то — поводом глубоко задуматься, но не в ту сторону.

Увлечения российских звезд теориями заговора и псевдонаучными идеями вызывают у фанатов как интерес, так и обеспокоенность. Для многих артистов — это форма самовыражения и инструмент пиара. Мы же, как зрители, можем относиться к этому как к своеобразному шоу внутри шоу. В конце концов, вера в инопланетян и лунковидную Землю — это куда безобиднее, чем некоторые другие увлечения медийных персон.

Но если Катя Лель завтра сообщит, что ее похитили снова, а Лоза — что купол над Землей треснул от его вокала, не удивляйтесь. Это просто будни отечественного шоу-бизнеса.

Ранее мы писали про звезд, которых обвинили в убийстве.