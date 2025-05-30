Новый скандал: Астролог Володина пригрозила Гузеевой полным разоблачением
Телеведущая Василиса Володина откровенно высказалась о конфликте с Ларисой Гузеевой. Астролог заявила, что ей есть что рассказать широкой общественности.
Лариса Гузеева в своем недавнем интервью обвинила Василису Володину в предательстве. Она осталась крайне недовольна уходом эксперта по звездам из шоу «Давай поженимся» в 2020 году. Гузеева вспомнила о том, как ее коллега отказывалась работать в период пандемии.
Как сообщает «КП», Володина молчать не стала и честно призналась, как она относится к скандальным заявлениям своей бывшей коллеги. Женщина нашла в интервью Гузеевой много нестыковок, а на днях пригрозила ей полным разоблачением.
Известная блондинка заверила, что с ней лучше не ссориться.
«Я пять лет про этого человека ничего не слышала. Мне не обидно, а, скорее, странно. Мне тоже есть что рассказать, если что», — сделала шокирующее заявление блондинка.
Ранее сообщалось, что известная телеведущая Лариса Гузеева оскандалилась.