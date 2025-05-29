Брэд Питт обратился с предложением к бывшей жене

Голливудский актер Брэд Питт обратился с предложением к своей бывшей жене Дженнифер Энистон. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на The International News.

Актер предложил Энистон пожить у него — ранее в ее дом проник сталкер. После этого испуганная Энистон покинула свой особняк, однако ее приютили друзья.

«Джен переживает настоящий кошмар из-за сталкера, но ее тронула поддержка друзей. Больше всего ее удивил Брэд: он предложил ей пожить в его доме в Лос-Анджелесе», — сообщает источник.

Отмечается, что бывшие супруги остались в теплых отношениях. Напомним, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты 5 лет, но разошлись в 2005 году.

Ранее Брэд Питт впервые высказался о разводе с Анджелиной Джоли.