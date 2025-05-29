«Получил наказание»: в РПЦ отреагировали на болезнь Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров получил наказание в виде болезни за свои похождения. Соответствующее мнение высказал настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.

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Его слова приводит издание «Абзац».

«За свои похождения Филипп получил наказание, но не соразмерное. На мой взгляд, на этом свете или на том он точно получит свое в полной мере», - уверен представитель РПЦ.

Ильяшенко добавил: такие личности, как Киркоров, не заслуживают, чтобы о них говорили.

Напомним, в мае артист попал в больницу. После травмы на концерте у исполнителя диагностировали бурсит, некроз кожи, увеличение лимфоузлов.

Травматолог-ортопед Константин Терновой допустил, что у певца может начаться заражение крови, а сепсис лечится очень тяжело. Он не исключает, что в итоге Киркоров может получить инвалидность.