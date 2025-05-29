Джеки Чан получил черный пояс по карате

Всемирная федерация карате вручила актерам Джеки Чану и Ральфу Маччио черные пояса. Об этом пишет пресс-служба WKF на официальном сайте организации.

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Мероприятие прошло в Нью-Йорке в рамках промоакции седьмого фильма франшизы «Карате-пацан» — «Карате-пацан: Легенды».

Актеры получили черные пояса из рук генерального секретаря WKF Тосихисы Нагуры.

«Карате занимает привилегированное положение в популярной культуре и в сообществах по всему миру. Это дисциплина и глобальный бренд, известный людям повсюду. Мало кто смог передать фантастические ценности карате лучше, чем [эта] франшиза», — отметил президент WKF и Европейской федерации каратэ Антонио Эспинос.

Всемирная федерация каратэ является всемирным руководящим органом каратэ, признанным Международным олимпийским комитетом.

Джеки Чан — легендарный гонконгский, китайский и американский актёр, мастер боевых искусств, каскадёр и постановщик трюков, продюсер, режиссёр, сценарист, а также певец.

В его активе — роли в картинах «Проект А» (1983), «Полицейская история» (1985), «Близнецы-драконы» (1991), «Разборка в Бронксе» (1995), «Кто я?» (1998), «Шанхайский полдень» (2000), «Смокинг» (2002), а также франшизах «Пьяный мастер», «Доспехи бога», «Час Пик».