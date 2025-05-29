Арбенина рассказала о борьбе с хейтом

Основательница «Ночных снайперов» призналась, что не читает то, что о ней пишут в социальных сетях.

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Диана Арбенина назвала себя ранимым человеком, которого любая грубость и несправедливость может выбить из равновесия.

«Я выбрала для себя самый бережный и в то же время радикальный способ — вообще не читаю комментарии. Ни хорошие, ни плохие. Соцсети для меня — исключительно профессиональный инструмент. Зашла, выложила пост — ушла. У меня даже подписок нет», — рассказала артистка в интервью «Страстям».

Хейтеров Арбенина назвала людьми без собственной жизни и отметила, что лично у неё нет ресурса на то, чтобы критиковать кого-то в Сети. В конце звезда пожелала всем сосредоточиться на себе.

«Серьёзно, я не представляю, чтобы я села и начала анонимно писать кому-то гадости в интернете? У меня просто нет на это ни желания, ни душевного ресурса. Поэтому всем — жить своей жизнью и в своей крепости», — добавила она.

Заметим, что Арбенина регулярно критикует коллег в живую. Например, недавно она оказалась в центре скандала, получив премию за роль в сериале Валерии Гай Германики. Прямо со сцены вокалистка нелестно высказалась о методах работы режиссёра. Что ответила Германика, читайте здесь.