Уехавший в США Леонтьев решил вернуться в Россию

Певец Валерий Леонтьев планирует вернуться в Россию из США в конце лета. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на концертного директора артиста Бориса Чигирева.

Собеседник издания сообщил, что Леонтьев собирается посетить Россию в августе. Поводом для визита станет конкурс «Новая волна», который состоится в Казани. Отмечается, что организатором мероприятия выступает друг исполнителя композитор Игорь Крутой.

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В 2022 году Леонтьев переехал в Майами, объяснив, что в США он может спокойно перемещаться по улицам. Артист заявил, что не собирается покидать родину окончательно и уже давно живет на две страны, проводя около трех месяцев в году в Штатах, где владеет недвижимостью. В марте 2024-го исполнитель объявил об уходе со сцены. Через некоторое время он приехал в Москву и выступил на корпоративе.