Овдовел, женился, поругался с богатой любовницей и сыном: жизнь Андрея Лебедева

Андрей Лебедев известен зрителям по второстепенным, но ярким ролям — олигарх из «Универа», главврача в «Громовых», Бориса из «Полицейского с рублевки». Однако вторая сторона его популярности заключается в ярких и скандальных появлениях на телешоу. Сегодня артисту исполняется 64 года — в эту дату Starhit вспомнил его биографию.

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Артистичный ребенок

Андрей родился 29 мая 1961 года в Краснокамске Пермской области. С детства мальчик демонстрировал артистичность, из-за чего не удивительно, что после окончания школы поехал в Москву. В результате Лебедеву удалось поступить в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Монюкова и Владимира Богомолова. Уже в студенчестве он дебютировал в «Современнике-2», а после получения диплома выступал там еще два года. Позднее Лебедев перешел в «Маяковку», где и прослужил до начала нулевых. Особенно зрители запомнили его исполнение Гаврилы из «Бумбараша», а также второстепенных персонажей из «Забавы Дон Жуана», «Зверь-Машка» и «Тьма».

Кинокарьеру артист начал в 1992 году. Сперва ему доставались эпизодические появления в кадре, однако позднее ему дали роль Гийома в «Королеве Марго». Закончились кризисные времена для Лебедева проектами «Динамит», «День полнолуния» и «Редакция». В «нулевые» актера стали чаще звать в фильмы и телепроекты — например, он сыграл милицейского в «Марше Турецкого» и «Остановке по требованию», бизнесмена в «Дальнобойщиках», хирурга в «Бальзаковском возрасте».

Лебедеву удавалось легко перевоплощаться в правоохранителей, докторов, юристов. Например, он был главврачом в «Громовых», отцом героя Стаса Ярушина в «Универе», проверяющим в «Папиных дочках». Нравились актеру и исторические проекты — он исполнил роль вельможи в документальном фильме «Святой доктор», а также камергеров в «Петре I» и «Императрицах».

Ключевые роли артисту доставались в фильмах «Жил-был дед» и «Я лечу». Однако интересно другое — больше всего зрители любили актера за второстепенных, но характерных персонажей. Всего сейчас на счету Лебедева более 180 проектов.

Но артист жил не только съемками. Например, он вел мероприятия и презентации, а с 2015 года преподавал в актерской школе Lama вместе с Андреем Морозовым. Преподаватели гордятся, что свыше тысячи их учеников смогли поступить в театральные вузы. Кроме того, Лебедев проводил множество мастер-классов в России и других странах.

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Трагическая утрата и новый брак

В первом браке Лебедева родились два сына — Филипп и Архипп. Дети выросли творческими. Филипп Лебедев снимался в кино и служил в «Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина» на Старом Арбате, ну а его младший брат занимался музыкой и продюсированием блогеров.

К сожалению, супруга заболела раком поджелудочной железы. Врачи давали ей пару месяцев, однако женщина смогла прожить еще два года. Вдовец первое время не находил себе места от горя, однако спустя годы встретил новую любимую — Татьяну Иванову. Избранница была на 18 лет младше, но прекрасно ладила с сыновьями артиста. В результате Лебедев решился на второй брак.

Скандалы на телешоу

В феврале 2019-го Лебедев впервые пришел в программу «На самом деле» с запутанной историей. За шесть лет до этого у него случился роман с девушкой Ольгой из Воронежа, куда артист ездил с мастер-классом. Она утверждала, что родила от актера мальчика Тараса. Лебедев был удивлен тем, что его любовница молчала шесть лет и не рассказывала о сыне, но не отказывался от отцовства и был готов обеспечивать Ольгу и мальчика.

Однако все было не так просто. Сама Ольга не была до конца уверена, что отец ее ребенка — знаменитый актер. В тот момент она жила с фактическим мужем Александром. С ним у девушки были сложные отношения: мужчина ушел от беременной супруги, однако после встретил ее из роддома. Впоследствии Александр утверждал, что провел ДНК-тест и убедился, что Тарас не его сын.

На отцовство над мальчиком претендовал еще один мужчина — житель Воронежа Дмитрий. Во время эфира выяснилось, что ни Андрей, ни внезапно появившийся любовник, не родные родители Тарасу. Оказалось, что Александр попросту обманул Ольгу о том, что провел ДНК тест.

«Жизненная ситуация заставила сделать тебя такой выбор. Я тебя прощаю», — заявил в эфире Лебедев.

Уже через полгода актер снова появился в студии передачи. На этот раз он рассказал, что после двух лет отношений поженился на Иванове, однако в медовый месяц их потревожила предпринимательница Лидия Трусова. Женщина утверждала, что встречалась с артистом, однако тот ее жестоко обманул — обещал женится, но так и не сделал этого.

По словам бизнесвумен, на подготовку к свадьбе она потратила 2 млн рублей, а всего за несколько лет растратила на любовника баснословные 27 млн рублей. Женщина не стесняясь рассказывала, что встречалась с Лебедевым в арендованной квартире, дарила ему дорогие подарки и возила по курортам, хотя сама была замужем.

«Думала, что мы будем здесь очень счастливы. В этой квартире мы встречались три раза в неделю. Я думала, что у нас настоящие чувства. А он, наверное, от меня хотел лишь денег», — негодовала Лидия.

Лебедев же признался, что разорвал отношения, как только узнал о том, что у любовницы был муж. Кроме того, он опровергал, что предпринимательница тратила на него огромные деньги. Это подтвердили и эксперты телешоу — всего на Андрея Трусова «спустила» 500 тысяч рублей.

В 2021 году артист посетил передачу «На самом деле», однако уже не из-за своих любовных историй. Его 18-летний сын Архипп решил жениться на 35-летней возлюбленной Екатерине Аношкиной, чему противился отец. Молодой человек пытался убедить родителя и публику в том, что может обеспечить взрослую супругу, а любовь не имеет возрастных преград. Тогда Андрей пошел на грязный прием.

«Катя — плод грехов моей молодости. Она моя дочь. Архипп не может жениться на своей сестре. Это какая-то ерунда. Конечно, они давно знакомы. Она даже была его нянечкой. Мы дружили семьями, но я не знал, что между ними. Для меня это был шок», — заявил артист.

Однако Аношкина заявила, что, узнав о романе пары близкие никак не отреагировали, а историю про кровные узы придумали, когда узнали о скорой свадьбе. Генетическая экспертиза подтвердила слова женщины, из-за чего Лебедеву осталось лишь смириться с решением сына.