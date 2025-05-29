Боню жестко высмеяли за неудавшиеся отношения с экс-участником «Дома-2»

Виктория Боня стала гостьей свежего выпуска шоу «Токсики» с Ильёй Соболевым. По традиции не обошлось без токсичных и весьма жёстких шуток.

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Так, один из приглашённых комиков Тимур Хамадуллин вспомнил о неудавшихся отношениях Вики с другим экс-участником «Дома-2» Степаном Меньщиковым.

«Вика реально удивительный человек, потому что покорить Гималаи, но не покорить Стёпу Меньщикова… Это как вообще в одном человеке уместилось?» — пошутил Хамадуллин.

Боня посмеялась, а потом, видимо, предавшись ностальгии, заметила: «Да, было-было… Стёпка, да».

Напомним, на скандальном телепроекте у Бони и Меньщикова завязались романтические отношения. Правда, по канону «Дома-2» — с конфликтами и драмами. Главным образом из-за ревности. Тогда все шептались, что Степан питает чувства к Алёне Водонаевой — она-то и была долгое время главной соперницей Вики. К счастью, теперь всё это осталось в далёком прошлом, а Алёна и Виктория стали довольно близкими подругами.