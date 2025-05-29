Успенскую назвали старой кошелкой

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник раскритиковал певицу Любовь Успенскую за ее высказывания в адрес народного артиста России Филиппа Киркорова.

Его цитирует Пятый канал.

«Я думаю, что эта старая кошелка привлекает к себе интерес, потому что, по большому счету, она уже никому не нужна», — заявил он, призвав исполнительницу посмотреть, «какие залы» собирает Киркоров.

По мнению Дзюника, поведение Успенской обусловлено завистью.

«То, как работает и то, что делает Филипп Киркоров, никто на сегодняшний день в России не делает. Никто! Был еще раньше Валерий Яковлевич Леонтьев такого же уровня», — отметил продюсер.

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Ранее Успенская увидела в травме Киркорова знак свыше. По мнению исполнительницы, певец оказался в больнице, потому что у него лопнул имплант, установленный хирургом Тимуром Хайдаровым.