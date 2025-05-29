Игорь Николаев раскрыл, что для Кобзона было самым большим наказанием

30 мая в телеэфире «Россия» покажут третий выпуск музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь». В составе звёздной команды в эту пятницу будут Игорь Николаев, Клара Новикова, Ян Цапник и Катя Лель: по задумке шоу, им нужно будет выявить непоющих участников. По просьбе ведущего Владимира Маркони Игорь Николаев рассказал, как он планирует определять обманщиков.

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Николаев ответил, что будет в первую очередь обращать внимание на то, насколько выступающий синхронизируется сам с собой. При этом певец и композитор раскрыл один секрет легендарного певца Иосифа Кобзона. По словам Игоря, однажды Иосиф Давыдович, всегда работавший на сцене живьём, признался, что самое сложное для него, как для исполнителя — петь под фонограмму. Кобзон объяснил это тем, что невозможно чётко попасть самому в себя: в том числе, взять ровно в том же месте дыхание, если песня была записана достаточно давно.

Игорь Николаев добавил, что для Иосифа Давыдовича редкая необходимость петь под фонограмму было самым большим наказанием. Игорь отметил, что в этом он со знаменитым певцом полностью солидарен.