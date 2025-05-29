Игорь Николаев раскрыл, что для Иосифа Кобзона было самым большим наказанием

Super.ru

30 мая в телеэфире «Россия» покажут третий выпуск музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь». В составе звёздной команды в эту пятницу будут Игорь Николаев, Клара Новикова, Ян Цапник и Катя Лель: по задумке шоу, им нужно будет выявить непоющих участников. По просьбе ведущего Владимира Маркони Игорь Николаев рассказал, как он планирует определять обманщиков.

Игорь Николаев раскрыл, что для Кобзона было самым большим наказанием
© Super.ru

Николаев ответил, что будет в первую очередь обращать внимание на то, насколько выступающий синхронизируется сам с собой. При этом певец и композитор раскрыл один секрет легендарного певца Иосифа Кобзона. По словам Игоря, однажды Иосиф Давыдович, всегда работавший на сцене живьём, признался, что самое сложное для него, как для исполнителя — петь под фонограмму. Кобзон объяснил это тем, что невозможно чётко попасть самому в себя: в том числе, взять ровно в том же месте дыхание, если песня была записана достаточно давно.

Игорь Николаев добавил, что для Иосифа Давыдовича редкая необходимость петь под фонограмму было самым большим наказанием. Игорь отметил, что в этом он со знаменитым певцом полностью солидарен.

промо изображение