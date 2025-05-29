Певица МакSим рассказала, что увидела, находясь в коме

Певица МакSим призналась в беседе с изданием "СтарХит", что во время комы была в параллельном мире. По словам МакSим, нахождение в коме не похоже ни на один сон. В тот момент она осознавала, что ее может не стать. Артистка рассказала, что к ней подошли люди в пальто. "Они сказали дословно: "С тобой еще хотят проститься". Будучи романтичной натурой, я решила, что речь о моем бывшем молодом человеке. В продолжение они добавили: "Как только простишься, вернешься назад, пообещай!" Я пообещала", — поделилась артистка. МакSим отметила, что, когда очнулась, прекрасно понимала, что с ней происходит. Она четко видела и слышала, несмотря на тяжелое состояние. Артистка призналась, что долго пыталась понять, почему ее "вернули". "Вскоре мы смогли созвониться с человеком, который задействовал все силы, чтобы меня спасти. Он твердил докторам, мол, пусть в каком угодно виде, лишь бы она выжила! И знаете, я никогда не предлагала ему раньше встретиться, после того как мы много раз расставались и так далее. И в этот раз, поговорив по телефону 2-3 раза, я поняла, что он не предложит встречу. Может, именно в том-то и был расчет: если мы "простимся", мне придется сразу вернуться, как обещала", — рассказала певица. Летом 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией. Затем ее ввели в искусственную кому, в которой певица пробыла в общей сложности два месяца. За это время она пережила сепсис и две остановки сердца.