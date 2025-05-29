«Люди в пальто»: МакSим рассказала о том, что видела в коме

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, рассказал о том, что видела во время комы.

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Уточняется, что в таком состоянии она провела два месяца, однако врачам удалось вытащить артистку с того света.

— «Там» было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась. Спустя какое-то время ко мне приблизились люди в пальто. И сказали дословно: «С тобой еще хотят проститься». В продолжение они добавили: «Как только простишься, вернешься назад, пообещай!» Я пообещала», — рассказала певица в беседе с StarHit.

До этого МакSим призналась, что планирует сняться в фильме о себе самой. Она отметила, в байопике будут раскрыты факты, о которых она молчала. Представители исполнительницы также подтвердили эту информацию.

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В июле 2023 года певица призналась в алкогольной зависимости. Артистка находилась на лечении в клинике, теперь она решила рассказать о непростом периоде жизни. «Вечерняя Москва» выяснила, получится ли у артистки избавиться от пагубной привычки навсегда.