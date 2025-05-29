Любовь Успенская объяснила, почему не знакомится с избранником дочери

71-летняя Любовь Успенская неоднозначно высказалась об избраннике единственной дочери. 35-летняя Татьяна Плаксина наконец нашла кавалера, однако звездная мать не спешит знакомиться с потенциальным зятем.

© WomanHit.ru

В беседе с «Пятым каналом» она объяснила, почему пока не просит наследницу приводить жениха на смотрины: «Я его не видела. Хотя бы месяц пусть еще повстречаются. Чтоб меня увидеть, надо заслужить».

По словам Успенской, избранник дочери пишет стихи, причем талантливые, на ее взгляд. Артистка уверена, что если отношения Татьяны с загадочным мужчиной сложатся, то дочь должна будет соответствовать всем требованиям идеальной спутницы жизни.

"Она должна быть умной, талантливой, хорошей матерью, хорошей любовницей', — перечисляет любовь Залмановна.

Плаксину мать считает достаточно творческой натурой. Исполнительница уверена, что дочь еще сумеет показать себя и на сцене, и в живописи. Сейчас Татьяна всерьез увлеклась и танцами на пилоне. Хотела и маму привлечь к своему новому хобби, но та отказалась, заявив, что пока не сошла с ума.

На собственной личной жизни Успенская, по ее заверениям, давно поставила крест.