Полуголая жена Преснякова снялась в бане вместе с подругой

Супруга Никиты Преснякова шокировала общественность откровенными кадрами. Представшая в полуобнаженном виде Алена Краснова снялась во время банных процедур.

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Пикантный контент блогерша выложила в социальных сетях. В видео невестка Кристины Орбакайте щеголяла в микрокупальнике, продемонстрировав подтянутое тело. Компанию девушке составила ее подруга. Пока дамы орудовали вениками, их через стекло снимал тайный оператор. В какой-то момент Алена вместе с приятельницей посмотрела в камеру и изобразила руками сердце. После бани девушки отправились в душ, где их тоже запечатлели.

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Пресняков и Краснова сочетались браком летом 2017 года. Торжество проходило в Подмосковье в элитном поселке коттеджного типа. На свадьбе были топовые звезды российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Валентин Юдашкин и многие другие. Примечательно, что ведущей вечера была сама Кристина Орбакайте.

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В 2022 году пара эмигрировала в США. В 2024 году ходили слухи, что Никита и Алена собираются разводиться, однако пара по сей день вместе.