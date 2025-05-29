Стала известна причина, по которой Пугачеву хотят признать иноагентом

Певицу Аллу Пугачеву стоит признать иноагентом из-за аффилированности с комиком Максимом Галкиным* (признан Минюстом РФ иноагентом). Как сообщает News.ru, об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Общественник подчеркнул, что артистка подходит под критерии, прописанные в законодательстве — ее супруг иноагент и продолжает получать средства из-за рубежа. Бородин подчеркнул, что организация не раз указывала на это в своих обращениях в правоохранительные органы. Для официального включения Пугачевой в реестр иноагентов требуется полноценная проверка, в том числе анализ ее финансовых операций и запросы в налоговую.

«Видимо, на стол замминистра не положили всю доказательную базу или всю информацию, чтобы внести Пугачеву в реестр иностранных агентов. Значит, где-то что-то кто-то не доработал. И, соответственно, такая чехарда получается на сегодняшний день, — резюмировал Бородин.

В Минюсте рассказали, почему не признали Урганта и Пугачеву иноагентами

Ранее замглавы Минюста Олег Свириденко заявлял, что ведомство не видит оснований для включения артистки и ведущего Ивана Урганта в список иноагентов. По его словам, каких-либо нарушений законодательства для этого с их стороны пока не было.

* признан Минюстом РФ иноагентом