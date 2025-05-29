Агутин назвал красные флаги в женщинах

Певец Леонид Агутин признался на «Шоу Воли», что не приемлет мужественность в женщинах.

Выпуск с артистом опубликован на Rutube.

«Я вообще консервативен: женщины должны быть женственные, а мужчины — мужественными. Сейчас такое время, что не женщины, к сожалению, такие. Любая грубость — ненормативная лексика и все то, что женщине не идет — мне не нравится», — заявил артист.

Агутин также согласился, что в отношениях мужчина должен делиться частью зарплаты со своей возлюбленной, а его вторая половинка может тратить заработанные ею деньги только на себя. По словам певца, он дает деньги своей супруге, артистке Анджелике Варум. Ведущий проекта, комик Павел Воля в свою очередь присоединился к позиции исполнителя.

«Мужчины, запомните, нет никакого «я». Есть только мы и общее. Если ты мужчина, то у тебя есть твоя работа, на которой ты получаешь нашу зарплату», — подытожил шоумен.

Артисты начали встречаться в 1998 году, а поженились в июле 2000 года. В 2022 году в сети появились слухи о расставании супругов. Поклонники заметили, что Агутин стал чаще выходить в свет без Варум, а потом исполнитель выпустил песню со словами «Я закрываю между нами дверь». Но позже музыкант опроверг все домыслы, он сообщил, что трек написали группа «3333» и Саша Ли, который был его подопечным в 10-м сезоне шоу «Голос», и ни о каком разводе с женой речи не идет.

Агутин обратился к Варум после слухов об изменах

У Агутина и Варум есть общая дочь, она с детства живет в Майами, там она и решила стать певицей, пойдя по стопам родителей. В подростковом возрасте Елизавета-Мария основала свою рок-группу «Without Gravity» и выступала с коллективом на концертах в школах. А в 2021 году она получила американское гражданство. Девушка продолжает развивать творческую карьеру в США.