Муж-тиран, одиночество, тяжелые болезни: жизнь звезды «Вечного зова» Тамары Дегтяревой

Целеустремленность помогла Тамаре Дегтяревой стать актрисой. Она жила сценой и выступала, даже когда была прикована к инвалидной коляске. Однако упорство и таланты не помогли артистке познать счастье в личной жизни и радость материнства. Сегодня знаменитости мог бы исполнится 81 год и в эту дату Starhit вспомнил ее биографию.

Поступление и карьера

Тамара родилась 29 мая 1944 года в Королеве. Девочка росла в простой семье. В детстве она часто болела, и бабушка пыталась развлечь ее кукольным театром, который создала во дворе. Спектакли смотрела не только Тамара, но и вся местная детвора. Уже тогда Дегтярева заинтересовалась миром искусства, а в школе она с головой ушла в художественную самодеятельность и балет.

Отец был против поступления дочки в театральный вуз и почти уговорил ее подать документы в «Бауманку». Однако окончательно решиться на актерскую профессию Тамаре помог случай — вместе с друзьями она приехала в Москву и узнала о предварительных прослушиваниях в Щепкинском училище. Комиссия не была впечатлена навыками Дегтяревой и предложила ей прийти через год, но девушка не сдалась и успешно поступила уже во время приема основного потока.

В «Щепке» Тамара по праву считалась одной из лучших студенток курса. Девушку задействовали в спектаклях «Двадцать лет спустя» и «Мещане», ну а при работе над постановкой «Дамы и гусары» она продемонстрировала свое балетное прошлое, придумывая танцевальные номера.

После окончания училища в 1965 году артистка устроилась в ТЮЗ под руководством Павла Холмского и сразу удостоилась роли Джульетты. Кроме того, она играла Наташу в одноименной пьесе, участвовала в спектаклях «Убить пересмешника» и «Варшавский набат». Новые перспективы открылись спустя пять лет, когда Дегтярева устроилась в труппу «Современника». Там артистка выступала с 1970 года и до самой смерти, лишь иногда соглашаясь появиться на сцене сторонних театров.

В кино Дегтярева дебютировала в 1968 году, сыграв главную роль в картине «Встречи на рассвете». В следующем фильме, «Дорога домой», Тамара сыграла второстепенного персонажа, однако уже в «Нюркиной жизни» она снова вышла на первый план. Звездный час пробил после роли жены Ивана Савельева Агаты в сериале «Вечный зов» — персонаж появился в шестом эпизоде теленовеллы и оставался там до 17-го. За нее актриса получила Госпремию СССР.

После этого предложения посыпались на нее — в последующие годы артистка сыграла в фильмах «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», «Остров Серафимы», «Расписании на послезавтра», «Багряные берега», «Свет в окне». В 90-е Дегтяреву стали редко звать на съемки, а в нулевые Тамара появлялась на экране лишь в фильмах-спектаклях. Кроме того, в театре свою деятельность также пришлось сократить из-за болезней.

Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь

Разочарование в любви

Точно неизвестно, где Тамара встретила свою первую и единственную любовь — режиссера Юрия Погребничко. По одной из версий, они познакомились еще во время обучения Дегтяревой в училище, по другой — уже в «Современнике». Галантный мужчина был вежлив с девушкой, осыпал комплиментами и красиво ухаживал — этого хватило, чтобы артистка влюбилась в мужчину.

Редкие свидания оставляли девушку в восторге, а однажды Погребничко протянул ей две ладони — в одной было кольцо, а в другой лежали ключи. Тогда Тамара разрыдалась от счастья. Актриса считала, что после свадьбы ее избранник станет еще более нежным и любящим, однако вышло все наоборот.

«Если хочу видеть человека, достану, где б он ни был. Я его любила и как мужчину, и как художника. Боготворила. Он сам говорил: „Ты меня придумываешь“», — рассуждала впоследствии Тамара.

За неделю до свадьбы Юрий переменился. Он стал вспыльчив, раздражителен, грубил невесте и кричал на нее, если его что-то не устраивало. Дегтярева списывала агрессию на волнение, однако после росписи все стало лишь хуже — супруг придумал целый ряд абсурдных, но жестких правил. Он требовал вешать полотенце только на крайний крючок, а кружку ставить носиком вправо — ибо эта сторона «счастливая». От тирании женщина сбегала в театр, который был для нее отдушиной.

Дегтярева думала о разводе каждый раз, когда супруг доводил ее до слез. Но Юрий умел не только грубить, но и трогательно просить прощения. Из-за этого артистка верила, что с годами он изменится и перестанет издеваться над ней. Однако агрессия принимала все новые и новые формы: Погребничко мог ударить жену за то, что она забыла добавить сахар в его чай или дотронуться до вещей без разрешения.

В результате Тамара стала бояться развода — она боялась реакции Юрия. В результате после девяти лет совместной жизни знаменитость оставила мужу записку о своем желании и уехала к подруге. Режиссер повел себя иначе — он без скандалов дал согласие на разрыв.

Одиночество и болезни

После развода Дегтярева решила, что больше никогда не выйдет замуж. Тогда она погрузилась в творчество, которому посвятила оставшуюся жизнь. С годами артистку стали одолевать болезни — одной из них был диабет. В 2012 году небольшая рана на пальце ноги загноилась, а промедление с обращением в клинику привело к образованию гангрены. Так она сперва лишилась пальца, а после — стопы.

«Полгода провела в больнице, пока искали причину: семь раз меня резали и зашивали. Вы спросите: а были ли те люди наказаны?! Бог накажет, но меня это уже не волнует, главное — что мне делать дальше. Пусть они сами разбираются со своей совестью. Вот вы станете вступать в борьбу с бездушной машиной одна, без денег? Нет! Вот и я не решилась! Так на мне еще и опыты врачи ставили. Правда, они оказались неудачными, потому что старуха им, видите ли, попалась», — заявляла Тамара Васильевна.

В 2017 году о непростой ситуации артистки узнала общественность. Ей помогали социальные службы, студенты ВГИКа, коллеги, а команда передачи «Идеальный ремонт» оборудовала квартиру знаменитости так, что ей было удобно передвигаться на коляске. Отметим, что в инвалидном кресле артистка появлялась и на сцене «Современника».

Диабет оказался не единственной болезнью. В последние годы жизни Дегтярева страдала от заболевания сосудов. Звезда «Вечного зова» ушла из жизни в 74 года — 9 августа 2018 года Тамара Дегтярева скончалась во сне от остановки сердца.