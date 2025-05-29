Водонаева жестко отреагировала на критику своей фигуры

Алене Водонаевой не привыкать выслушивать критику в адрес своей внешности. Публика делала замечания по поводу зубов блогерши, ее скул и тела. Звезде «Дома−2» надоело все это читать и она публично ответила на непрошенные «советы».

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Недавно к Водонаевой обратилась одна из подписчиц. По ее мнению, Алена переборщила с похудением и ей нужно поправиться на несколько кило.

«Алена, слишком худая. Набери 10 килограммов. Ты была раньше более аппетитной», — обратилась к журналистке одна из подписчиц, после чего получила жесткий отпор.

«Я с 22 года эти 10 килограммов скидывала. Медленно и очень тяжело. Я что, чокнутая набирать их, раз вы требуете», — ответила Водонаева.

Алена тщательно следит за фигурой и не позволяет себя распускаться. Секрет ее стройности — в правильном питании, малых порциях еды и активном образе жизни. Блогерша уверяет, что не употребляла знаменитый препарат для диабетиков, помогающий моментально сбросить вес.