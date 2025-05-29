Пострадавшая на вечеринках Пи Дидди Кесси Вентура преждевременно родила третьего ребенка

Бывшая девушка Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) Кесси Вентура родила третьего ребенка от супруга Алекса Файна. Мальчик появился на свет через несколько дней после того, как мама выступила в суде по делу рэпера. Роды, как сообщает Page Six, проходили в одной из клиник Нью-Йорка. Сама Вентура пока не давала комментариев по этому поводу.

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Как передает источник, ребенок появился на свет немного раньше положенного срока, но, к счастью, мальчик и мама здоровы. В Сети предположили, что роды начались преждевременно из-за стрессов, перенесенных Кесси накануне.

Напомним, бывшая избранница Дидди является одной из главных пострадавших по делу о траффикинге и секс-эксплуатации. По признанию Вентуры, на печально известных «белых вечеринках» рэпер вынуждал ее вступать в связь с секс-работником прямо на его глазах. Кроме того, Кэсси систематически подвергалась физическому насилию со стороны Комбса, а однажды он даже заразил ее венерической болезнью.

Сейчас у Вентуры все хорошо — она замужем и является мамой уже троих детей. Помимо новорожденного мальчика у нее есть две старшие дочки — Санни и Френки.