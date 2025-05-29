Сорин, Круг, Майорова: смерти звезд, произошедшие при загадочных обстоятельствах

В апреле 2025 года суд поставил точку в убийстве Игоря Талькова, который погиб за кулисами концертного зала в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Его бывшего концертного директора Валерия Шляфмана признали виновным в произошедшем и заочно осудили на 13 лет.

Starhit отмечает, что это не единственная смерть звезды, которая годами вызывала вопросы у родных, коллег и поклонников. Издание вспомнило еще восемь подобных случаев.

Андрей Панин

50-летний артист ушел из жизни на пике славы — его тело нашли утром 7 марта 2013 года в собственной квартире в Москве. Тревогу забил друг Андрея, Геннадий Русин, после того как его знакомый четыре дня не отвечал на звонки. Товарищ приехал в квартиру актера и открыл ее своим ключом, который у него был.

Русин увидел бездыханное тело Андрея посреди крови. Позднее специалисты выяснят, что смерть наступила в результате кровопотери от черепно-мозговой травмы, а получил ее Панин из-за падения с высоты. Криминального следа в произошедшем не нашли: дверь не взламывали, посторонних в доме не было.

Актер Марат Башаров заявил, что его коллега Андрей Панин был убит

Однако близкие артиста и сейчас, спустя 12 лет, не верят в случайность. Они обращают внимание на ряд несостыковок в версии следователей: на лице у погибшего были синяки, на костяшках пальцев заметили странные ссадины, а в квартире обнаружились бутылки из-под крепкого алкоголя. Родные считают, что погибнуть актер мог в результате драки или избиения.

Владислав Галкин

Артист, в карьере которого почти не было проходных ролей, ушел из жизни всего в 38 лет. И его смерть вызывает вопросы у близких.

Проблемы у Галкина начались примерно за год до смерти. Окружающие отмечали, что Владислав был трудоголиком — даже самую маленькую роль он старался отыграть как главную. В перерывах между сценой он не вылезал из больниц. Во время съемок сериала «Диверсант. Конец войны» Галкин порвал связки колена, перенес операцию, однако в рану попала инфекция. Началось воспаление, на лечение которого было потрачено множество времени и сил.

Отчим Борис Галкин отмечал, что актер выпивал, чтобы сбрасывать напряжение. От запоев его удерживала третья жена Дарья Михайлова. Однако однажды и у нее кончилось терпение: причиной стал пьяный дебош в одном из столичных баров, когда Галкин стал стрелять и ударил полицейского. В результате артиста приговорили к условному заключению, а Михайлова от него ушла.

После этого Галкин стал пить еще больше и в начале 2010 года он оказался в больнице с острым панкреатитом. После выписки актер стал строить новые планы на будущее, однако 27 февраля его обнаружили мертвым в собственной квартире — следов насилия на теле Галкина не было. Экспертиза выяснила, что к тому моменту он был мертв уже минимум два дня. Причиной специалисты назвали острую сердечную недостаточность с остановкой сердца.

Однако ни отчим, ни друзья актера не согласны с этой версией. Борис Галкин утверждал, что 19 февраля Владислав снял со счета 136 тысяч долларов — деньги должны были пойти на ремонт. Средства он хранил дома, однако при обыске их не нашли. Кроме того, Галкину писали угрозы неизвестные, а рядом с телом нашли бутылку коньяка и пакет сока — мужчина не мог это пить, ибо сидел на диете и лечился от панкреатита.

Мурат Насыров

Насыров навсегда остался в памяти россиян как «мальчик, который хочет в Тамбов». Он скончался 20 января 2007 года — его тело нашли под балконом его московской квартиры. Накануне трагедии 38-летний артист строил планы — в частности, он планировал выступить на «Евровидении».

За эти годы близкие музыканта так и не выяснили, что именно случилось в квартире в ту ночь. Если верить свидетельствам журналистов, его нашли в концертном костюме, а в руках у него были собственный портрет и фотоаппарат. Следователи рассматривали различные версии. Убийство они отклонили сразу — признаков криминала нет. Родные считали, что Мурат мог полезть на балкон, чтобы поправить антенну: в результате он потерял равновесие и упал. Однако у следствия возникли вопросы.

Вдова Мурата Наталья Бойко заявляла, что в последние годы психическое здоровье артиста оставалось тяжелым. Он боялся провалиться и не записать новых популярных композиций. Музыкант впал в депрессию, пил, а после проходил лечение антидепрессантами. Состояние усугубилось смертью близкого товарища — за полгода до кончины Насырова в авиакатастрофе погиб гитарист группы «А’Студио» Баглан Садвакасов. Однако Наталья считает, что ее муж хотел жить и не стал бы накладывать на себя руки.

Однако следователи пришли к другому выводу. Кроме того, теща Мурата заявляла, что перед смертью артист бегал по квартире и кричал, что его призывают небеса.

Михаил Круг

Знаменитого русского шансонье убили в его доме в Твери 1 июля 2002 года. Версии произошедшего множатся ежегодно, однако более чем за 20 лет, кажется, никто не приблизился к правде.

По версии следователей, убийцы проникли в коттедж около полуночи. В доме была вся семья — Круг, его жена, теща и трое детей. Сперва нападавшие избили пожилую женщину, а после открыли стрельбу по музыканту и его близким. Жене Ирине удалось сбежать к соседям, но Круг получил два тяжелых ранения. Преступники сбежали, по пути застрелив собаку, а Михаил позднее скончался в больнице.

Следователи рассматривали разные версии: от личной неприязни неизвестных до ограбления. Подозреваемых определили быстро: ими оказались члены местной ОПГ «Волки». Одного из киллеров группировки, Александра Агеева, почти сразу опознала Ирина. Позднее его осудят на пожизненный срок, однако причастность к убийству Круга доказать тогда так и не удалось.

Агеев раскрыл подробности лишь спустя 17 лет. Он признался, что целью банды были ценности — преступники знали, что в доме Круга есть деньги, антиквариат и иные ценности. Однако ограбление «заказали» — расправы потребовал криминальный авторитет по кличке Лом. Он надеялся, что после нападения Круг обратится к нему за помощью, а тот в ответ бы получал часть его гонораров.

Агеев утверждал: в Круга стрелял его напарник Дмитрий Веселов. Он же перед этим оглушил тещу артиста, ударив ее рукояткой пистолета. При этом, если верить киллеру, убивать они никого не планировали — бандиты считали, что вся семья уехала из дома. Однако до конца подтвердить или опровергнуть слова осужденного нельзя — Лом погиб в 2006 году в ходе разборок, а Веселова застрелили за три года до признаний подельника.

Игорь Сорин

Смерть 28-летнего Игоря Сорина осталась загадкой. 1 сентября 1998 года его нашли под окнами его квартиры-студии на западе Москвы, где артист всю ночь работал над записью своей дебютной сольной пластинки. За несколько месяцев до этого он ушел из группы «Иванушки International».

Исполнителя доставили в больницу, где медики диагностировали у него перелом позвоночника. Медики три дня боролись за жизнь Сорина, однако так и не смогли его спасти — сердце не выдержало.

Основной версией следователей стал суицид. Однако его мама считает, что сына убили — свернули шею, а после подбросили под балкон.

«Врач, делавший вскрытие тела, сказал мне, что внутренние органы были совершенно целыми. Тогда как при падении с шестого этажа должны быть повреждены или сдавлены. При этом сломаны шейные позвонки. Люди, которые были с ним в ту ночь, почти сразу переехали жить за границу», — заявила она.

Однако многие считают, что причиной смерти артиста стали пагубные привычки — несмотря на то, что запрещенных веществ анализы не выявили. Продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко в 2018 году заявлял, что Сорина, как и Олега Яковлева, сгубила зависимость.

Елена Майорова

39-летняя Майорова в 90-е годы была на пике популярности. У нее были большие планы на жизнь, которые оборвались в одночасье — 23 августа 1997 года актриса сгорела заживо. Инцидент произошел возле театра Моссовета — обожженная Елена вбежала на проходную и рухнула без сознания. Врачи экстренно госпитализировали женщину в больницу с серьезными ожогами.

Спустя почти 30 лет так и неизвестно, что именно случилось с Майоровой. Следователи обнаружили на платье керосиновые пятна: или артистка пыталась заправить керосиновую лампу, или решила прополоскать горло от ангины. После вышла на лестничную клетку и закурила, вспыхнув от первой же искры. Платье моментально загорелось.

Однако все могло быть не так просто. Подруга актрисы Татьяна Догилева вспоминала, что последние годы жизни Майорова страдала от депрессии и периодически говорила о желании умереть. Елену несколько раз снимали с подоконников окон, с подножки поезда. Состояние усугублялось пристрастием к алкоголю.

Сообщалось, что накануне трагедии муж Елены, художник Сергей Шестюк, поссорился с супругой и уехал на подмосковную дачу. Майорова в тот день не поехала на съемки. Поговорила по телефону с Догилевой, встретила пасынка Никиту, а после заглянула к соседям. После этого и случилась трагедия, детали которой до конца неизвестны до сих пор.

Валентина Легкоступова

Легкоступова умерла летом 2020 года6 августа ее дочь Анетта Бриль отвезла 54-летннюю мать и ее нового супруга Юрия Фирсова в наркологическую больницу в состоянии сильного опьянения. Первые сутки артистка проходила лечение, однако в ночь с 7 на 8 августа ей резко поплохело. Артистку срочно перевели в другую больницу, где выяснилось, что у певицы была черепно-мозговая травма. Врачи неделю боролись за жизнь звезды, но 14 августа она умерла, так и не приходя в себя.

В смерти певицы обвиняли Юрия Фирсова. К тому моменту они жили в браке около месяца. По меньшей мере две недели они активно пили, однако Бриль утверждала, что именно новоиспеченный супруг пристрастил маму к алкоголю. Фирсов же заявлял, что Легкоступова накануне упала в ванной и ударилась головой. Также он говорил, что травмы жена могла получить во время транспортировки.

Повторная экспертиза выяснила, что причиной смерти стали последствия зависимости от алкоголя. Из-за злоупотребления у артистки стали отказывать органы, а в сосудах головного мозга произошли патологические изменения. В результате даже малейшей травмы хватило для их разрыва. Уголовное дело возбуждать не стали, однако близкие до сих пор считают, что в выводе специалистов есть множество несостыковок.

Энди Картрайт

Смерть рэпера Александра Юшко стала и громким делом. 25 июля 2020 года расчлененное тело 29-летнего музыканта нашли в квартире на Невском проспекте. Основной подозреваемой стала его жена Марина Кохал, однако за пять лет суд так и не вынес вердикт.

Кохал призналась, что тело рэпера действительно расчленила она, однако она же обратилась в полицию. Вдова утверждает, что Картрайт внезапно умер, когда работал над музыкой в своей комнате. За день до этого он пришел нетрезвым. Женщина решила, что Юшко скончался от передозировки наркотиками и не хотела, чтобы его имя было опорочено. В результате Марина решила представить его пропавшим без вести: расчленила, разложила останки по пакетам и спрятала в холодильник. Через три дня, не придумав, как избавиться от трупа, она обратилась к адвокату.

Сперва следователи чуть не зашли в тупик, поскольку прямых доказательств убийства не было. Позднее они признали, что Кохал скрывала улики, как опытный преступник — в квартире не осталось ни запаха, ни следов крови. В конечном счете женщина стала подозреваемой: следователи нашли ряд несостыковок в словах и действиях Кохал. Сейчас их основная версия — Марина из личной неприязни сделала мужу инъекцию препарата с инсулином, спровоцировав гипогликемическую кому, а после хладнокровно расчленила.

На данный момент приговор не вынесен. Кохал ждет его под домашним арестом — из СИЗО ее отпустили спустя 1,5 года после начала расследования.