В Сети обеспокоены состоянием располневшего сына Королевой

В Сети не узнали 23-летнего сына Наташи Королевой, поправившегося за год семейной жизни. Подписчики обсудили фото Архипа под последним постом его супруги.

© Passion.ru

Архип Глушко вместе с супругой уехал из России: пара наслаждается отдыхом в Японии. Мелисса поделилась красочными кадрами из поездки, и одна из публикаций привлекла внимание пользователей Сети. На снимке невестка Королевой позировала в японском кимоно, а ее муж сидел рядом и мило улыбался. Фолловеры с трудом узнали Архипа, который за год семейной жизни заметно поправился и побрился налысо. Они считают, что лишний вес может привести к проблемам со здоровьем.

«Пора садиться на диету! Так и проблемы со здоровьем можно заработать. Отцу надо заняться тренировками сына», — высказались подписчики.

© Скриншот видео, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

К слову, сам Архип не отвечал на критику фигуры.

Ранее Наташа Королева сообщила, что переехала из загородного дома в маленькое жилье. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариелой и похвалил ее вокальные данные.