Опубликованы кадры тайной свадьбы Ивлеевой

Настя Ивлеева сыграла тайную свадьбу с Филиппом Бегаком. Об этом сообщает Thevoicemag.ru.

34-летняя артистка и 33-летний ведущий канала «Культура» расписались в Мурманске. Ивлеева не стала организовывать масштабную вечеринку, ограничившись лишь торжеством «для себя». На опубликованных фотографиях Настя и Филипп позируют в сосновом лесу в свадебных нарядах.

Для свадебной фотосессии Ивлеева надела элегантное белое платье с корсетом Ulyana Sergeenko, покрыла голову фатой, а также сделала макияж с акцентом на губы. Бегак выбрал для праздника белую рубашку с галстуком-бабочкой, смокинг в тон и черные брюки.

«Это фото с Филиппом по-новому взглянуло на ваши отношения... Какой он мужчина, а вы в этом платье... Я давно не видела таких красивых платьев... Оригинально...», «Самое красивое свадебное платье, которое я когда-либо видела», «Эта девушка наконец-то нашла своего мужчину», «Какие разные мужья, какая разная Настя», «Эта девушка, похоже, будет удивлять нас всю жизнь», — написали поклонники Насти в социальных сетях.

Кадры свадебной фотосессии влюбленных — в галерее «Рамблера».