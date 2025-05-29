Дава признался, было ли ему страшно присутствовать на родах Мари Краймбрери

19 мая стало известно, что Мари Краймбрери и Дава впервые стали родителями. Звёзды сообщили об этом в своих аккаунтах в запрещённой соцсети. Они отметили, что рождение ребёнка — самое счастливое событие для них. По фотографиям, которые Дава и Мари опубликовали в тот же день, стало понятно, что у них были партнёрские роды: то есть Давид (настоящее имя блогера) был свидетелем появления на свет своего ребёнка, держа Мари за руку и максимально её поддерживая. Как это было, и что он на самом деле чувствовал в тот момент, Дава рассказал в эфире телешоу.

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Дава рассказал, что сильно нервничал. Он осознавал серьёзность и ответственность события.

«Не могу сказать, что это было страшно», — отметил новоиспеченный отец в программе «Утро на ТНТ».

Он уточнил, что при этом, конечно, чувствовал, что любимой женщине тяжело, но понимал, что ради неё в такой момент он должен собраться и не нервничать. Ведь если он начнёт волноваться, женщина это почувствует сразу же, и легче ей от этого точно не станет.

Напомним, что пол ребёнка рассекретила мама Давы, которая тоже поделилась радостной новостью в запрещённой сети и сообщила, что у её сына родилась дочь.