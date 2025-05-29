Тимур Родригез тайно развелся с женой

Шоумен Тимур Родригез официально расторг брак спустя два года после расставания со своей экс-супругой Анной Девочкиной, с которой прожил 16 лет. Об этом сообщает «СтарХит».

© Пресс-служба Тимура Родригеза

Родригез подал заявление о расторжении брака в марте 2025 года, а развели пару только 24 апреля. Как сообщает издание, ни Девочкина, ни ее представители не присутствовали на заседании, поскольку в тот момент бывшая жена шоумена путешествовала по Европе.

«А в данный момент [она с детьми] и вовсе находится в Африке. Скорее всего, женщина даже не подозревает, что за это время стала свободной», — отмечает «СтарХит».

В 2023 году Тимур Родригез публично объявил о разводе с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Он написал, что не планирует комментировать разлад в семье и называть причины расставания. Однако в одном из интервью шоумен сообщил, что рассказал Девочкиной о разрыве по телефону.

«Мы находились в разных местах. И в период с того момента, как я об этом сообщил, до момента, когда она прилетела, я начал новые отношения. Так как мы не виделись практически месяц, она об этом узнала уже по приезде», — передает его слова «СтарХит».

Через некоторое время после расставания с супругой комик завел новый роман с актрисой Катей Кабак. У него есть двое сыновей от Девочкиной — Мигель и Даниэль.

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В 2005 году Родригез начал свою актерскую карьеру, снявшись в картине «Запасной инстинкт». В фильмографии звезды более 20 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Ералаш», «Счастливы вместе», «Служебный роман. Наше время», «Мамы 3», «Кощей. Начало», «Бука. Мое любимое чудище».