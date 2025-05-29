Директор Арбениной Рерих назвала слова певицы о Гай Германике "легким стебом"

Концертный директор Дианы Арбениной Александра Рерих назвала слова певицы о режиссере Валерии Гай Германике "легким стебом". Об этом пишет Woman.ru.

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"Раздуть конфликт из этого крайне тяжело. Никто никого не обижал, всем было весело. А если кто-то считает это конфликтом, то надо у него и спрашивать, почему и на что обиделись", - заявила Рерих.

По ее словам, в случае, если бы Валерию действительно оскорбили слова Арбениной, она могла бы лично связаться с ней по известному ей номеру.

"Просто людям скучно, вот они и пытаются раздуть скандал из ничего", - резюмировала Рерих.

Поводом для "скандала из ничего" стали слова Арбениной на вручении приза "Открытие" года за роль в сериале постановщицы "Обоюдное согласие-2". Певица заявила, что ни разу не пообщалась с Гай Германикой, так как поссорилась с ней из-за отказа раздеться для съемок. После этого Гай Германика публично оскорбила Арбенину и назвала ее токсичной Режиссер подтвердила, что поссорилась с Арбениной на съемках "Обоюдного согласия-2" и заявила, что певица не хотела исполнять сцены, которые были нужны ее персонажу.