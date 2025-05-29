В Минюсте прокомментировали призыв признать Урганта иноагентом

Оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами на данный момент нет из-за отсутствия с их стороны нарушений законодательства. Об этом ТАСС заявил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.

Он подчеркнул, что ведомство не работает без фактуры, если человек живет в рамках правового поля, то это видят. Свириденко добавил, что включение лиц в реестр иноагентов осуществляется только при наличии фактов нарушения закона. До этого сообщалось, что Минюст России проверяет деятельность телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния. При наличии оснований будет решен вопрос о его включении в список иноагентов. 18 марта депутат Госдумы Николай Новичков направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить Урганта на иностранное влияние. Сам шоумен выразил непонимание, почему его хотят признать иноагентом. Ургант отметил, что для него это тайна.