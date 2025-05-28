Басков предложил известному критику «закрыть рот»

Известный певец Николай Басков резко ответил критику Сергею Соседову. Об этом пишет EADaily со ссылкой на источник.

Накануне в СМИ появились публикации о резких высказываниях критика. Соседов заявил, по данным журналистов, что артистам Валерию Леонтьеву, Николаю Баскову и Филиппу Киркорову следует объявить о завершении карьеры и дать дорогу молодым исполнителям.

«А мы, что, стоим около лифта, откуда высыпают молодые и не даем им дороги, куда-то их сбрасываем? Послушайте, когда мы начинали делать карьеру, это был тяжелейший путь. Тогда не было Интернета. А на радио решали то ставить, то не ставить наши песни», — заметил Басков.

Шоумен отметил, что известному критику не стоило говорить такие слова о людях, которые на протяжении многих десятилетий остаются известными и популярными.

«Давайте ему скажем: не пора ли ему просто закрыть рот», — констатировал Басков.

Ранее сообщалось, что Соседов обрадовался закрытию группы «ВИА Гра» и назвал солисток куклами. По его мнению, Меладзе их выбирал «не для того, чтобы они пели, а для каких-то совсем иных скабрезных целей».