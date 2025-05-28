Басков предложил известному критику «закрыть рот»

Илья Родин

Известный певец Николай Басков резко ответил критику Сергею Соседову. Об этом пишет EADaily со ссылкой на источник.

Басков предложил известному критику «закрыть рот»
© РИА Новости

Накануне в СМИ появились публикации о резких высказываниях критика. Соседов заявил, по данным журналистов, что артистам Валерию Леонтьеву, Николаю Баскову и Филиппу Киркорову следует объявить о завершении карьеры и дать дорогу молодым исполнителям.

«А мы, что, стоим около лифта, откуда высыпают молодые и не даем им дороги, куда-то их сбрасываем? Послушайте, когда мы начинали делать карьеру, это был тяжелейший путь. Тогда не было Интернета. А на радио решали то ставить, то не ставить наши песни», — заметил Басков.

Шоумен отметил, что известному критику не стоило говорить такие слова о людях, которые на протяжении многих десятилетий остаются известными и популярными.

«Давайте ему скажем: не пора ли ему просто закрыть рот», — констатировал Басков.

Ранее сообщалось, что Соседов обрадовался закрытию группы «ВИА Гра» и назвал солисток куклами. По его мнению, Меладзе их выбирал «не для того, чтобы они пели, а для каких-то совсем иных скабрезных целей».

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