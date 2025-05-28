«Плачу в кулак». Мать Бегака прокомментировала его тайную свадьбу с Ивлеевой

Сегодня в телеграм-канале, а ныне медиа Насти Ивлеевой, появилось первое видео со свадьбы блогерши и её возлюбленного Филиппа Бегака. Пара не афишировала подготовку, а потому новость стала неожиданной и для обывателей, и для поклонников звезды. Оказалось, о торжестве не знала и мама жениха. Дарья Семенова призналась Super, что «пока что» не была приглашена на праздник.

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Настя Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака: что известно об избраннике блогерши — бизнес, смерть брата, развод

Свекровь Ивлеевой явно была расстроена нашим вопросом. В разговоре с корреспондентом Дарья Юлиановна отметила, что свадьба уже состоялась, а о «повторной» Филипп бы ей сообщил. Как бы там ни было, женщина верит, что этот брак её сына продлится дольше, чем предыдущий.

«Может, будет повторная [свадьба], не знаю. Пока что я не была приглашена. Я плачу в кулак, но ничего, такое бывает с детьми. Они были в Брянске, потом в Москве, сейчас, может быть, в Крыму. Но я думаю, что он бы позвонил мне. Я надеюсь, что так должно было быть. Ну, я думаю, что брак будет более продолжительный, нежели первый», — поделилась с нами Дарья Юлиановна.

Отметим, что брак с Ивлеевой для Бегака третий. Он женился на блогерше всего через два месяца после развода со второй женой — моделью Анастасией Абрютиной. А первой супругой Филиппа была фотохудожница Виталина Строкач — Super писал о ней ранее.