Настя Ивлеева сыграла тайную свадьбу с возлюбленным

Настя Ивлеева и её избранник Филипп Бегак сыграли тайную свадьбу. Об этом сообщило новое медиа блогерши «Настежь», в которое она на днях переделала один из своих Telegram-каналов. Команда Ивлеевой назвала церемонию примером новой искренности.

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«Сегодняшняя тихая свадьба главного админа в глазах нашей редакции стала одним из исключительных примеров новой искренности в шоу-бизнесе и невероятного умения достойно преодолевать тяжёлые моменты», — гласит пост с поздравлениями.

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«Торжество, которое часто используется многими людьми как средство привлечения внимания и самый банальный пиар-инструмент, у Насти и Филиппа — праздник для самих себя», — пишет «Настежь». Пост сопровождается коротким видео: в кадр попали свечи и ноги молодожёнов. Ждём более содержательного контента!