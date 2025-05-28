Настя Ивлеева сыграла тайную свадьбу с возлюбленным

Телеведущая Настя Ивлеева тайно сыграла свадьбу с продюсером Филиппом Бегаком. Информация об этом появилась в новом медиа блогерши «Настежь», в которое она переделал один из своих Telegram-каналов.

© Telegram-канал Настежь

Напомним, что Ивлеева и Бегак узаконили свои отношения еще в декабре 2024 года в одном из ЗАГСов Мурманска. Тогда пара решила обойтись росписью и романтическим вечером для двоих.

Теперь же Ивлеева и Бегак устроили полноценное торжество, но все еще без излишнего внимания.

«Сегодняшняя тихая свадьба главного админа в глазах нашей редакции стала одним из исключительных примеров новой искренности в шоу-бизнесе и невероятного умения достойно преодолевать тяжелые моменты. Торжество, которое часто используется многими людьми как средство привлечения внимания и самый банальный пиар-инструмент, у Насти и Филиппа — праздник для самих себя», — написала команда телеведущей.

К посту прикреплено видео, которое обрывается, когда в кадр попадает подол платья невесты. Однако можно увидеть, что Ивлеева стоит на красной атласной ткани в окружении свечей.

Через время в личном Telegram-канале Ивлеева поделилась фотографиями свадебных образов. Телеведущая на них предстала в белом свадебном платье и кружевной фате, а Бегак — в белом пиджаке, рубашке с черной бабочкой и черных брюках.

Других деталей прошедшего торжества, в том числе, где, когда и как супруги его справили не приводится.