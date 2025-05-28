Канделаки предложила вместо «Чебубу» показать на Новый год «Сталкерквашино»

В Новый год на канале ТНТ могут показать фильм «Сталкерквашино». С такой шуточной идеей у себя в Telegram-канале выступила гендиректор канала Тина Канделаки.

Ранее появилась информация, что на Новый год ТНТ планирует показать комедию о Шурике, короле эстрады Филиппино-Киркорино и персонаже Чебубу. По сюжету главный герой будет путешествовать по советским фильмам и современным мемам в компании Филиппино-Киркорино и Чебубу — гибрида Чебурашки и нашумевшей корейской игрушки Лабубу. Однако позже Канделаки заявила, что телеканал отказался от этой идеи.

«Друзья, представляем вам "Сталкерквашино"! Не прошло и суток, а мы уже вдохновились новыми идеями к нашему новогоднему фильму, где снова переплетаются хорошо знакомые киновселенные», — написала Канделаки.

Сюжет данной картины заключается в том, что накануне Нового года обычная московская семья отправляется в запретную Зону, где когда-то была деревня Простоквашино. По слухам в ней есть дом, где исполняются самые заветные мечты. Проводником к месту назначения для семьи станет Почтальон Сталкер, который «то ли простой пенсионер, то ли апостол новой веры», рассказала Канделаки.

Также к своему посту гендиректор ТНТ прикрепила несколько сгенерированных нейросетью иллюстраций с персонажами мультфильма «Простоквашино» в мире «Сталкера».