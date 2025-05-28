Валерия назвала топ своих любимых молодых артистов

В новом интервью каналу «Историс — Откройте, Давид!» народная артистка России Валерия поделилась списком молодых исполнителей, которых считает наиболее талантливыми в современной российской музыке.

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Особые симпатии певицы вызвала Севиль: «Мне очень симпатична Севиль. В ней есть какой-то класс, в ней есть артистизм, в ней есть благородство», — отметила Валерия.

Среди других фаворитов артистка назвала Мари Краймбрери, несмотря на разницу в музыкальных стилях:

«Она работает в совсем другом стиле, но, по моему мнению, очень талантлива», — пояснила певица.

В расширенный список талантливой молодежи Валерия также включила: Тосю Чайкину, Мери Гу, Акмаля, Амирчика, Нилетто. Примечательно, что в своем перечне артистка не упомянула собственную дочь — певицу Шену Шульгину. Певица подчеркнула, что оценивала исключительно профессиональные качества артистов, а не личные связи или отношения.