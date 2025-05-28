Лепс рассказал, когда закончит музыкальную карьеру

Российский певец Григорий Лепс, который 16 июля отметит свой 63-й день рождения, заявил о продолжении активной творческой деятельности. В интервью артист подчеркнул, что не рассматривает возраст как ограничение для творчества.

© Соцсети

«Я начинал работать на больших площадках, когда мне было 39—40 лет. Обычно артисты в этом возрасте уже на закате своей музыкальной карьеры или на ее пике… Да, я поздно начал. Но очень надеюсь, что нескоро закончу», — написал исполнитель в своих соцсетях.

Несмотря на солидную дату, Лепс чувствует себя полным сил и энергии. Он признает, что многие в его возрасте уже завершают карьеру, но сам музыкант видит себя в совершенно иной ситуации. Особое внимание певец уделил своему вокальному здоровью. Он с оптимизмом смотрит в будущее, рассчитывая, что его голосовые связки позволят выступать еще как минимум 5—10 лет.