«Жуткое испытание»: Катя Лель призналась в пении под фонограмму

Певица Катя Лель в новом выпуске музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» призналась в пении под фонограмму. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба телеканала «Россия».

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В шоу звездам нужно угадать, кто поет под фонограмму, а кто — сам. В последнем выпуске «обманщиков» угадывали Игорь Николаев, Клара Новикова, Ян Цапник и Катя Лель.

По словам Лель, петь под фонограмму непросто.

«Я помню, когда начинала 30 лет назад, это было для меня жутким испытанием, потому что надо идеально попасть в каждую букву на съемке. И это меня просто обескураживало в мои двадцать с лишним лет: как это люди делают? Я не понимаю! Я лучше тысячу раз спою живьем, но не под фонограмму», — говорит звезда.

Третий выпуск шоу выйдет в эфир 30 мая.

В 2024 году певицу Селин Дион обвинили в пении под фонограмму на Олимпийских играх.