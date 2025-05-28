Киркорову предсказали серьезные проблемы после инцидента на концерте

Народного артиста Филиппа Киркорова в ближайшее время могут ждать серьезные проблемы, заявил в беседе с порталом «Абзац» травматолог-ортопед Константин Терновой.

Напомним, что шоумен попал в больницу после травмы руки, полученной на концерте. Врачи диагностировали у него ожог второй степени, бурсит (воспаление слизистой сумки), частичный некроз кожи и лимфаденопатию (увеличение лимфатических узлов).

Медики признали позже, что лечение исполнителя сразу пошло не по плану: из-за сахарного диабета начались осложнения.

«У него может начаться заражение крови и нарушение функции сустава. Сустав может локально погибнуть из-за гнойного воспаления. Если гнойное воспаление пойдет по системе через кровь и лимфу, это приведет к сепсису. Сахарный диабет только поспособствует этому», — отметил Терновой.

Травматолог заметил, что Киркоров — известный, обеспеченный человек, его возможности позволяют вылечить сепсис, но это будет «очень тяжело».

У Филиппа Киркорова на фоне сахарного диабета на месте ожога развился некроз ткани

Вместе с тем, уточнил специалист, вопреки прогнозам об ампутации, руку Киркорову сохранить удастся. Он добавил, что если певцу поставят диагноз «нарушение функции сустава», исполнитель сможет претендовать на инвалидность.