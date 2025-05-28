Представитель Киркорова раскрыла правду о его состоянии

На днях стало известно, что Филипп Киркоров находится в московской клинике из-за ожога руки. В сети тут же появились тревожные слухи — вплоть до якобы начавшегося некроза тканей после пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова. Однако представитель артиста Екатерина Успенская в эксклюзивном комментарии для «Стархит» опровергла эти домыслы.

«Филипп чувствует себя нормально, не стоит верить всему, что пишут в Интернете. Но времени на его восстановление понадобится немного больше, чем мы все планировали, потому что заживление происходит медленно. Спрогнозировать ничего в данном случае невозможно. У него лучшие врачи, все под их тщательным контролем, Филипп следует всем предписаниям», — сообщила «Стархиту» представитель поп-короля Екатерина Успенская.

Что на самом деле произошло?

Ранее представительница певца пояснила, что воспаление локтя возникло после ожога на концерте в Петербурге. Из-за сахарного диабета процесс заживления проходит тяжелее, поэтому потребовалась госпитализация.

«Филипп сам обратился к врачам. Сейчас он регулярно ездит на перевязки, иногда остается в клинике на ночь — ничего критичного. Просто нужно время», — добавила Успенская.

Поклонники обеспокоены отсутствием новостей от самого артиста — его последний пост в соцсетях датирован 19 мая. Под ним сотни сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления:

«Поправляйтесь, мы вас очень ждем!», «Филипп Бедросович, главное — здоровье! Возвращайтесь на сцену!», «Не болейте, вы нам очень нужны!».

Несмотря на вынужденную паузу, Киркоров — не из тех, кто долго отдыхает. В свое 58-летие (30 апреля) он представил новый трек «Везувий» и клип, снятый в Италии. Тогда же певец поделился философскими размышлениями: «Лучший подарок — возможность творить. Спасибо семье, друзьям и поклонникам за эту жизнь. Я полон планов и готов к новым свершениям!»