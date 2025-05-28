Цымбалюк-Романовская объяснила, почему ей не нужны няни для дочери

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сама справляется с новорожденной дочерью, берет девочку в поездки.

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Бывшая жена актера Армена Джигарханяна говорит, что никто не верит в отсутствие у нее помощников.

«Я долго была несчастна, теперь я абсолютно счастлива. И ни на секунду Вику не оставляю одну. Мы даже в поездки отправляемся вместе. Никто не верит, что я сама справляюсь со всеми сложностями и воспитанием, без помощи нянек», - рассказала Цымбалюк-Романовская Общественной службе новостей.

Пианистка призналась, что с появлением дочери обрела новые смыслы жизни. Виталина поняла: «любовь можно дарить не только мужчине, но и ребенку».

Имя отца дочери Цымбалюк-Романовская продолжает скрывать.

Ранее она делилась, почему не родила от Армена Джигарханяна.