Михаил Шац* рассказал о своей бессоннице

Комик Михаил Шац* признался, что принимает антидепрессанты. Он опубликовал пост, в котором порассуждал о том, что в последнее время стал хорошо спать.

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А после иронично заметил, что «сидит» на успокоительных препаратах.

«Не могу понять, как это произошло. Ну, антидепрессанты, ну, еще нормотимики (препараты, которые назначают психиатры с целью стабилизации настроения, — Прим. Super), два магния на ночь — и все», — заявил 59-летний комик.

Артист так и не раскрыл подробности того, почему он начал принимать медикаменты.

Напомним, что Михаил с 2022 года проживает в Израиле. Он рассказывал, что эмиграция закалила его. В 2024 году экс-супруга комика Татьяна Лазарева* (внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) объявила о расставании с ним после 26 лет брака. Причина — предположительно измены. У артистки дела идут не лучше: её осудили за оправдание терроризма.

* Признаны иноагентами в РФ.