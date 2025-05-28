Стало известно, сколько заработает Алсу за концерт с симфоническим оркестром

Певица Алсу заработает более 15 миллионов рублей на концерте с симфоническим оркестром. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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По данным источника, исполнительница хита «Зимний сон» приглашает поклонников на свое выступление в Сочи в июле. Она устраивает концерт с симфоническим оркестром.

Стоимость билетов варьируется от 3 до 12 тысяч рублей, в зависимости от категории.

По расчетам издания, если концерт пройдет при полном аншлаге, организаторы смогут выручить более 15 миллионов рублей.

Напомним, что после громкого развода с бизнесменом Яном Абрамовым певица стала чаще выступать и выпускать треки. Последние ее работы связаны с темой одиночества и предательства.

А в одном из клипов снялся знаменитый актер Константин Крюков. Они сыграли в видео пару и гармонично смотрелись в кадре. Звезды поделились, что знакомы через своих детей, которые учились в одной школе.

Ранее мы писали о том, что Леонид Агутин заработает на сольном концерте в Москве более 178 миллионов рублей.