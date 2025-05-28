МакSим не выступит в Кремле из-за отмены номера ее 10-летней дочки

Певица МакSим не выступит в Кремле из-за отмены гимнастического номера 10-летней дочки под песню «Ожившая кукла». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации Mash, 2,5 месяца назад певице предложили бесплатно выступить в честь Дня защиты детей. Артистке согласовали идею добавить в номер танец дочки. 10-летняя девочка мечтала исполнить гимнастический трюк под песню матери и репетировала номер с тренерами. Также организаторы закупили оборудование на полмиллиона рублей для воплощения идеи.

Однако потом хозяева площадки засомневались из-за гибели девушки из Магнитогорска после выполнения трюка. Сначала из номера Марии попросили убрать опасные элементы, а затем и вовсе отменили ее выступление. Из-за этого звездная мама отказалась исполнить композицию на сцене Кремлевского дворца. Как рассказала Mash певица, 10-летняя Маша плачет и очень переживает.

Источник утверждает: певице пообещали бесплатно снять клип с трюком дочки.

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