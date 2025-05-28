Елена Преснякова раскрыла главный секрет крепкого брака с мужем

Елена Преснякова со своим мужем Владимиром Петровичем живет душа в душу уже почти шестьдесят лет. Таких крепких отношений в шоу-бизнесе редко встретишь. О главном секрете их брака Елена Преснякова рассказала корреспондентам «МК».

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На недавнем концерте в Кремле Преснякова произвела настоящий фурор. Коллеги без конца осыпали ее комплиментами.

- Леночка, сокровище наше, - не мог скрывать эмоций Игорь Николаев.

Азиза восхищалась внешним видом Пресняковой. «Какая ты красотка, Лена!» - выпалила артистка, встретив Преснякову за кулисами. Сама Елена уверила: никаких особых секретов красоты у нее нет.

- Самое главное - иметь запасные части, - рассмеялась звезда. – Знаешь, когда в старой машине запчасти заменяешь? Так и здесь. Правда, когда одну часть заменишь, следующие не успевают за новыми.

Раскрыла Преснякова и секрет своего брака. С мужем, которого она ласково называет Петровичем, она познакомилась еще в 60-х годах. Сразу после окончания школы Владимир Петрович пригласил Елену в Свердловскую филармонию. Через два года они поженились, а вскоре родился их сын Владимир.

- Петрович дома молчаливый, - поделилась Елена. - Раньше я на это всегда сетовала. Потому что он с музыкантами весь день общается, плюс еще со мной говорить… А сейчас привыкла. Например, по поводу еды я вообще у него сейчас уже ничего не спрашиваю. Приготовлю что-нибудь, а он потом говорит: «Что это? Я это не хочу!». «Ах, не хочешь? – возмущалась я. – Тогда и не ешь!». Он утром потом ко мне подходит и говорит: «Так кашки что-то захотелось!». У нас все переводится в шутку: это самый главный наш секрет.

У Елены и Владимира трое внуков, которые в знаменитой бабушке души не чают. Артистка говорит, из-за гастролей с ними удается видеться не так часто.