Стало известно о крупной налоговой задолженности Стаса Михайлова

Telegram-канал «Звездач» сообщил, что певец Стас Михайлов должен выплатить налоговой более чем 800 тысяч рублей. Канал утверждает, что речь идет о задолженности.

По данным «Звездача», Михайлову предстоит выплатить 886 тысяч 624 рубля 92 копейки. Другой информации об этих начислениях Telegram-канал не привел.

Ранее Михайлов рассказал газете Metro о скромной жизни его семьи в детстве. Он отметил, что у него были одни парадные туфли на двоих со старшим братом, они носили их по очереди. По словам певца, если бы у него была возможность начать все сначала, он прошел бы тот же путь.

Михайлов напомнил, что получил признание только в 37 лет. Он считает это позитивным моментом - слава может сломать человека, если он молод и неопытен.