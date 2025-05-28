Успенская назвала травму Киркорова знаком о необходимости завершить карьеру

Певец Филипп Киркоров недавно оказался в больнице после того, как во время концерта в Санкт-Петербурге получил ожог руки.

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По словам его коллеги Любови Успенской, которая находится в сложных отношениях с Киркоровым, у исполнителя лопнул имплант.

— Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол. Сделал черт знает как операцию Хайдаров (звездный пластический хирург Тимур Хайдаров — прим. «ВМ»), вот и лопнул у Киркорова имплант, — сообщила певица.

Успенская отметила, что не следит за состоянием Киркорова, а то, что он во время первого за долго время сольного концерта получил ожог, является знаком свыше о необходимости артисту завершить карьеру.

— Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое, — сообщила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

27 мая сообщалось, что Филипп Киркоров не смог принять участие в концерте, посвященном 85-летию композитора Давида Тухманова, который проходил в Кремле. Предположительно, причиной стала необходимость отдыха и восстановления после ожогов, полученных на одном из недавних концертов. Российские СМИ сообщили, что врачи диагностировали артисту частичный некроз кожи.

При этом фанаты, побывавшие на последних концертах Киркорова, заподозрили, что у него появились проблемы с голосом и дикцией. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, могли ли пластические операции и несколько наркозов подорвать здоровье артиста.